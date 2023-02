Bereits 47 Verkehrstote in Österreich: 13 Tote auf NÖ Straßen

Werbung

In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker, drei Pkw-Mitfahrer, ein Bus-Insasse und ein Fußgänger bei sechs Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag im Bezirk Zell am See, Salzburg, bei dem drei Personen getötet wurden. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker fuhr mit seinen zwei Mitfahrerinnen (29 und 36 Jahre alt) auf einer Landesstraße, als er auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links von der Spur abkam und frontal mit einem entgegenkommenden Postbus zusammenprallte. Nach der Kollision kam der Bus am steil abfallenden Straßenbankett zum Stillstand. Die zwei Mitfahrerinnen verstarben noch an der Unfallstelle, der Pkw-Lenker erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Sechs Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen und je einer auf einer Autobahn, auf einer Schnellstraße und auf einer Landesstraße ums Leben. Die Verkehrstoten mussten im Burgenland, Salzburg, Steiermark und Wien beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursache waren in je zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und nichtangepasste Geschwindigkeit sowie in je einem Fall Überholen und Fehlverhalten eines Fußgängers. Zwei Unfälle waren Alleinunfälle und fünf Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Die meisten Menschen starben heuer bisher mit 13 bei Unfällen in Niederösterreich - im Vorjahr waren es im Vergleichszeitraum elf gewesen. Jeweils sieben Verkehrstote gab es in Salzburg und der Steiermark, fünf in Tirol, vier in Wien, Kärnten und dem Burgenland. In Oberösterreich gab es bis 26. Februar zwei Verkehrstote und in Vorarlberg einen.