Es handelte sich um eine Frau, die einer Aussendung vom Samstagabend zufolge im 84. Lebensjahr im Krankenhaus Oberpullendorf starb. Eine weitere Person überstand die Erkrankung, damit wurden mit Stand 18.00 Uhr 120 Genesene im Burgenland registriert.

509 Menschen standen nach Angaben des Koordinationsstabes unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Acht Personen wurden im Krankenhaus Oberpullendorf behandelt, zwei davon intensivmedizinisch betreut. Vier positiv Getestete befanden sich in der Covid-19-Anstalt in Bad Tatzmannsdorf, fünf im Krankenhaus Oberwart und eine Person in intensivmedizinischer Behandlung im Krankenhaus Güssing.