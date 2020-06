Im Burgenland befinden sich derzeit 23 Personen - um 3 weniger als am Montag - in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne, berichtete der Koordinationsstab Coronavirus am Montagnachmittag. Die Zahl der Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung sank um zwei Personen auf vier aktive Fälle. 331 Personen sind bisher von einer Coronavirusinfektion genesen. Es befindet sich nun auch keine Person mehr im Burgenland in stationärer Behandlung.