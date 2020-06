Während die Zahl der an Covid-19 Erkrankten im Burgenland am Samstagnachmittag unverändert bei sechs geblieben ist, ist ein weiterer Quarantänefall registriert worden. Damit befanden sich im Bundesland 69 Menschen in behördlich angeordneter, häuslicher Absonderung, wie der Koordinationsstab Coronavirus mitteilte.

Insgesamt 329 Personen sind bisher genesen. Weiterhin wurden zwei Patienten stationär behandelt.