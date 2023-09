Angehörige erschüttert: Todesfahrt ohne Folgen?

Am Nachmittag des 23. Februar hatte in Horitschon ein Begräbnis stattgefunden. In der Trauergemeinde befanden sich auch ein 69-jähriger Mann und seine 66-jährige Frau. Noch vor Ende der Trauerfeierlichkeiten traten beide den Heimweg an, weil zuhause etwas zu erledigen war.

Mehrere Ortsbewohner nahmen in diesem Zeitraum die mit Blaulicht und Folgetonhorn den Ort durchquerende Rettung wahr. Auch der Sohn des Ehepaares schaute gerade in dem Moment aus dem Bürofenster, als das Rettungsauto vorbeifuhr. Das Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes befand sich auf der Hauptstraße in Horitschon auf einer Einsatzfahrt vom Krankenhaus Oberpullendorf nach Ritzing, wo eine Person ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte.

Der 69-Jährige war in derselben Fahrtrichtung wie das Rettungsauto unterwegs. Er wollte gerade in die Dornraingasse einbiegen, wo sich das Haus des Ehepaares befindet.

In diesem Moment überholte das Rettungsauto die am rechten Fahrstreifen fahrenden PKW und fuhr am linken Fahrstreifen neben einer Verkehrsinsel vorbei. Unmittelbar hinter der Verkehrsinsel setzte der PKW-Lenker zum Abbiegen an. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Rettungsauto schleuderte den Renault Clio meterweit weg, ein Baum wurde dabei ausgerissen.

Der 69-jährige Lenker und seine 66-jährige Frau starben bei dem Unfall. Zwei Rot-Kreuz-Mitarbeiter wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern abtransportiert.

Staatsanwaltschaft stellte das Strafverfahren ein

Gegen den Lenker des Rettungsautos wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Dieses Strafverfahren wurde kürzlich von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt eingestellt.

„Die Einstellung erfolgte, weil auf Grundlagen der vorliegenden Beweisergebnisse, insbesondere des verkehrstechnischen Sachverständigengutachtens, ein fahrlässiges Verhalten nicht festgestellt werden konnte“, gab die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Petra Bauer, bekannt.

Was der Sachverständige feststellen konnte

Laut dem Gutachten konnte nicht mit der erforderlichen Sicherheit eine Reaktionsverspätung seitens des Lenkers des Rettungsautos festgestellt werden. Auch konnte nicht festgestellt werden, ob beim Auto des Ehepaares der Blinker eingeschaltet war. Weiters konnte bei keinem der Fahrzeuge ein technischer Mangel festgestellt werden.

Die Angehörigen des verstorbenen Ehepaares entnahmen dem Sachverständigengutachten mit großer Betroffenheit, dass der Lenker des Rettungsautos mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der falschen Fahrbahnseite durch den Ort gerast war.

Mit bis zu 121 km/h durch den Ort gerast

Offenbar fuhr das Rot-Kreuz-Auto mit bis zu 121 Stundenkilometern durch den Ort – auf einer Straße, wo Tempo 50 gilt. Der Sachverständige berechnete für das Rettungsauto eine Kollisionsgeschwindigkeit von 117 Stundenkilometern, während der 69-jährige Lenker mit 20 km/h unterwegs war.

Der Lenker des Rettungswagens soll laut dem Gutachten noch bis zwei Sekunden vor der Kollision Vollgas gegeben und unmittelbar vor dem Zusammenstoß eine maximale Geschwindigkeit von 121 Stundenkilometern erreicht haben. Dies sei, merkte der Sachverständige an, eine deutliche Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Dabei habe der Lenker des Rettungsautos eine Fahrlinie gewählt, die ihn links an der Verkehrsinsel vorbeiführte.

Inwieweit eine derartig deutliche Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in Kombination mit der gewählten Fahrlinie im Zuge einer Einsatzfahrt angemessen sei, obliege einer rechtlichen Beurteilung, hielt der Sachverständige in seinem Gutachten fest.

Die Geschwindigkeitsübertretung sei gerechtfertigt gewesen, weil der Rot-Kreuz-Mitarbeiter am Lenkrad eines Einsatzfahrzeuges saß, lautet die Erklärung der Staatsanwaltschaft. Das Rettungsauto habe Blaulicht und Lichthupe eingeschaltet gehabt und ab der Ortseinfahrt Horitschon auch das Folgetonhorn.

Mit juristischer Unterstützung bemühen sich nun die Hinterbliebenen um eine Neuaufrollung des Strafverfahrens.

Nicht nur sie selbst, sondern auch die Bevölkerung sei aufgebracht über die Einstellung des Strafverfahrens, merken die am schmerzlichsten Betroffenen an. Augenzeugen hatten das Rettungsauto an diesem Nachmittag beobachtet und berichteten den Angehörigen über ihre Wahrnehmungen.

„Wer rechnet beim Linksabbiegen damit?“

Zu denken gibt die Tatsache, dass das Rettungsauto offenbar mit hoher Geschwindigkeit auf der falschen Seite eine Verkehrsinsel passierte. „Wer rechnet beim Linksabbiegen damit, dass da jemand auf der linken Seite fährt?“, fragen sich Familienmitglieder der Verstorbenen. „Es kann nicht gerechtfertigt sein, mit 125 km/h durch den Ort zu fahren“, hinterfragen die Hinterbliebenen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Jederzeit könne ein Kind auf die Straße treten oder ein Auto aus einer Nebengasse fahren.

Von dem Strafverfahren gegen den Lenker des Rettungsautos erfuhren die Hinterbliebenen nur auf Umwegen. Sie gelten juristisch nicht als Beteiligte. Die einzigen Beteiligten waren der 69-jährige Horitschoner und seine Frau. Beide sind tot.

Die Einstellung des Strafverfahrens bezeichnen die Hinterbliebenen als ungerecht. Man sei nicht daran interessiert, dass der Lenker verurteilt werde. Aber irgendeine Konsequenz sollte die tödliche Fahrt haben, so der Wunsch der Trauernden.

Vom Roten Kreuz hätten sich die Hinterbliebenen mehr Aufmerksamkeit erwartet. „Bis auf zwei Telefonate kurz nach dem Unfall gab es keine Reaktion“, berichten die Betroffenen. Statt dem Angebot psychologischer oder finanzieller Unterstützung habe man von der Versicherung des Roten Kreuzes eine Zahlungsaufforderung erhalten: Ein anteiliger Schadenersatz für das beschädigte Rettungsfahrzeug sollte durch die Familie der Verstorbenen aufgebracht werden.