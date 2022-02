Acht Verkehrstote: Burgenland verzeichnete 2021 niedrigste Opferzahl

Fünf Pkw-Lenker, ein Beifahrer und zwei Motorradfahrer sind tödlich verunglückt. Vor Schulen habe es keinen einzigen Unfall gegeben.

Diese Zahlen seien zwar prinzipiell erfreulich, aber: "Es sind auf jeden Fall acht Personen zu viel gewesen", betonte Dorner. Die Verkehrssicherheit soll heuer deshalb weiter erhöht werden - die Strategie bleibe mit präventiver Arbeit, unter anderem in den Schulen, der Instandhaltung der Straßen, Schwerverkehrs- und Radarkontrollen sowie sonstigen Schwerpunktaktionen aber dieselbe, kündigte der Landesrat an.

Laut Andreas Stipsits, Leiter der Landesverkehrsabteilung, gab es im Burgenland im vergangenen Jahr insgesamt 724 Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt wurden. Das sind mehr als 2020 mit 676 Unfällen, aber weniger als 2019 und 2018. Geschuldet dürfte das dem Lockdown sein, der 2021 auf den Straßen weniger bemerkbar war als noch 2020, sagte Stipsits. Weil die Polizei kaum verhindern könne, dass Menschen bei Unfällen ums Leben kommen, sei es das Ziel, die Zahl der Unfälle generell zu reduzieren.

Auch die Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen ist im vergangenen Jahr mit fast 220.000 angestiegen, leicht rückläufig war hingegen die Zahl der Alkolenker mit 657 und der Drogenlenker mit 57. Dabei zeige sich bei den bis 25-Jährigen ein Trend weg vom Alkohol und hin zum Suchtgift. "Die Alkoholproblematik liegt bei 40 plus", sagte Stipsits.

Auch abseits des Straßenverkehrs war 2021 ein herausforderndes Jahr, meinte Landespolizeidirektor Martin Huber. In der Coronakrise habe die Polizei immer wieder neue Überprüfungsaufträge erhalten und sich auf zahlreiche neue Rechtsvorschriften einstellen müssen. Dazu kam noch die Situation an der burgenländisch-ungarischen Grenze, an der im Vorjahr rund 20.000 Flüchtlinge aufgegriffen und 169 Schlepper festgenommen wurden.