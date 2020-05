Ein 59-jähriger Burgenländer ist am Dienstag in Kalsdorf südlich von Graz mit einer Planierraupe in eine Baugrube gestürzt. Der Mann fiel rund fünf Meter tief und wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn, ehe er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz geflogen wurde. Der Arbeiter aus dem Bezirk Jennersdorf erlitt laut Polizei schwere Kopfverletzungen.