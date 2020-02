„Tatjana konnte ihre Amtszeit bis jetzt hervorragend nutzen, um ihre Fähigkeiten was das Repräsentieren des burgenländischen Weines betrifft, auszubauen und ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Mit Tatjana I. und Prinzessin Laura hat das Burgenland zwei würdige Weinhoheiten, die ihr ehrenvolles Amt mit Eifer ausüben. Damit sich interessierte Kandidatinnen rechtzeitig bewerben können, wird bereits jetzt mit der Ausschreibung für die Weinkönigin begonnen“, erklärt Liegenfeld.

Landwirtschaftskammer (Magdalena Kaiser)

Wer kann sich bewerben?

In den eigens für die Weinkönigin verfassten Statuten, die beim burgenländischen Weinbauverband aufliegen, sind unter anderem folgende Zeilen zu lesen: „Die Weinkönigin ist Repräsentantin des burgenländischen Weines. Sie hat ihn symbolisch zu vertreten und soll durch ihr Auftreten und ihre Tätigkeit dazu beitragen, diesen überall bekannt zu machen und neue Freunde für ihn gewinnen.“

Grundsätzlich kann sich jede Kandidatin zwischen 18 und 30 Jahren aus dem Burgenland bewerben, die ledig ist. Eine Ausbildung mit weinbaulichem Hintergrund ist nicht Voraussetzung, allerdings sollten Grundkenntnisse betreffend den Weinbau im Burgenland vorhanden sein. Entsprechende Unterlagen zur Vorbereitung auf die Wahl, die Ende Juni bzw. Anfang Juli stattfinden wird, werden nach Bewerbungsfristende an alle Bewerberinnen übermittelt. Die Krönung der neuen Weinkönigin findet am 26. August 2020 im Rahmen der Eröffnung der der Wein- und Genusstage in Eisenstadt statt.

Interessierte können sich bis 05. Juni 2020 beim Weinbauverband Burgenland, Esterhazystraße 15, 7000 Eisenstadt, Tel.: 02682/702-652 (Ing. Verena Klöckl, BA) oder per Mail unter verena.kloeckl@lk-bgld.at bewerben.