Die Anklage wirft ihr versuchten Mord vor. Zum Prozessauftakt beteuerte die Frau, dass sie den 38-Jährigen niemals hätte töten wollen. Sie habe sich lediglich gegen einen Angriff seinerseits gewehrt.

Die beiden hätten eine typische On-Off-Beziehung geführt, schilderte die Staatsanwältin. Schon in Vergangenheit habe es zwischen den beiden Streitigkeiten gegeben, die auch zu Polizeieinsätzen geführt hätten.

Am Tag der Tat habe die Angeklagte am Vormittag ein Gasthaus besucht und sei am Nachmittag mit einem Bekannten zu ihrem Freund gefahren. Zu viert, die Cousine des Freundes sei auch dabei gewesen, sei man im Kellerstüberl gesessen, bis der Begleiter und die Cousine sich verabschiedet hätten.

Dann sei der 38-Jährige nach oben gegangen und später noch einmal ins Kellerstüberl gekommen, um seine Katzen zu füttern: "Beide waren zu diesem Zeitpunkt betrunken." Die Angeklagte habe in der Zwischenzeit laut Musik gehört, die Stimmung sei bei seiner Rückkehr plötzlich umgeschlagen. Die Frau habe ihn angebrüllt "Du und deine Scheiß-Katzen" und habe das Katzenklo umgeworfen.

Als er sie daraufhin an der Schulter packte, habe sie eine Bestecklade neben ihr herausgerissen und ein 30 Zentimeter langes Küchenmesser ergriffen. Mit den Worten "Jetzt stech' ich Dich ab" habe sie den 38-Jährigen in die Brust gestochen.

Schließlich habe der Mann sie gestoßen, worauf sie zu Boden gefallen sei. Die Angeklagte hätte dabei nochmals ein Messer erwischt und wieder auf den 38-Jährigen eingestochen. Dieser sei insgesamt fünfmal getroffen worden. Dem Opfer sei schließlich gelungen, die Frau zu fixieren. Er habe auch seinen Vater anrufen können und ihm gesagt: "Komm schnell, die bringt mich um". Der Vater verständigte die Polizei.

"Wir haben zwei Stiche und nicht fünf. Wir haben drei weitere Schnittverletzungen", stellte Verteidiger Peter Philipp zu den Ausführungen der Staatsanwältin fest. Die Angeklagte verantworte sich mit einer Art Notwehr bzw. Notwehrüberschreitung. Richtig sei, dass beide "schwer alkoholisiert" gewesen seien und der Mann ihr einen Schlag versetzt habe, worauf sie zu Boden gegangen sei. Dort habe er sie gewürgt und sie das Messer, das sich dort befunden habe, genommen und "sich gewehrt".

Eine Schnittwunde sei einen Zentimeter lang, die andere 0,5 Zentimeter. "Mit einem Zentimeter will ich einen Menschen töten?" fragte Philipp. Und dies mit einem Messer mit 19 Zentimetern Klingenlänge: "Da fehlt ja der Vorsatz". Hätte die Angeklagte töten wollen, "dann rammt sie ihm ja das Messer rein, das ist in keiner Situation passiert. Daher wird sie sich nicht schuldig bekennen."