Die Frauenberatungsstellen im Südburgenland sind auch weiterhin im Einsatz, allerdings sind sie bis 14. April, von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr nur mehr telefonisch und per E-Mail erreichbar.

"Alle unsere Mitarbeiterinnen sind entweder im Homeoffice im Journaldienst erreichbar. Unseren Klientinnen stehen wir mit telefonischen Beratungsgesprächen zur Verfügung. Das gilt auch für psychosoziale Prozessbegleitung. Sie können uns auch per E-Mail mit ihren Anliegen kontaktieren oder unsere Online Beratung auf www.frauenberatung-burgenland.at in Anspruch nehmen", heißt es dazu in einer Aussendung.

Frauenberatung Oberwart

Telefonnummer: 03352/ 33 855

Mail: info@frauenberatung-oberwart.at

Frauenberufszentrum Oberwart

Telefonnummer: 03352 020510

Mail: fbz@frauenberatung-oberwart.at

Frauenberatung Güssing

Telefonnummer: 03322/ 43 001

Mail: info@frauenberatung-guessing.at

Frauenberatung Jennersdorf

Telefonnummer: 03329 45 008

Mail: info@frauenberatung-jennersdorf.at