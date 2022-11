Tankstellenüberfall in Wr. Neustadt: Weitere Taten zugeordnet

Werbung

Die Männer im Alter von 42 und 45 Jahren sollen nach Polizeiangaben vom Mittwoch u.a. auch für einen Diebstahl verantwortlich sein und sich 21.000 Euro von einer betagten Burgenländerin erschlichen haben. Das Duo wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Mit Messer bewaffnet Nach Tankstellen-Überfall in Wiener Neustadt: Polizei schnappt Täter

Der Überfall auf die Tankstelle datiert vom 20. September. Gegen 3.30 Uhr fuhren die beiden Täter mit einem Mietwagen auf dem Areal in der Neudörfler Straße vor. Während ein Mann im Pkw wartete, ging der Komplize in den Tankstellenshop. Dort forderte er - maskiert mit einer Strumpfhaube - von einem 42-Jährigen Angestellten mit vorgehaltenem Messer Geld aus der Kassenlade. Übergeben wurde ein niedriger vierstelliger Eurobetrag. Die Beschuldigten flüchteten mit dem Auto, wurden jedoch rasch angehalten und festgenommen.

Das aus dem burgenländischen Bezirk Oberpullendorf stammende Duo soll bereits am 18. September in Wiener Neustadt einen Diebstahl in einem Autohaus sowie einen Einbruch in eine Bildungseinrichtung verübt haben. Ebenfalls auf die Kappe der beiden Männer geht laut Polizei ein versuchter Diebstahl in einem Baumarkt in der niederösterreichischen Statutarstadt.

Angelastet wird den Beschuldigten auch, sich von April bis September von einer 76-Jährigen aus dem Bezirk Oberpullendorf insgesamt 21.000 Euro unter Vortäuschung von falschen Tatsachen erschlichen zu haben. Der Ältere der beiden soll zudem akademische Titel im Rechtsverkehr widerrechtlich verwendet haben.