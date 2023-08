Tag des Bieres: Vier Fakten rund um den Gerstensaft

Österreich ist eine Biernation

Nur Mineralwasser kann in Österreich einen noch höheren Absatz verzeichnen als Bier. Im von China angeführten Ranking der Biererzeuger liegt Österreich nur auf Platz 34. Beim Konsum geht sich mit 101 Liter pro Kopf und Jahr, umgerechnet etwa ein Seiterl pro Tag, der zweite Platz aus. Mit 129 Litern pro Kopf und Jahr ist der Bierkonsum jediglich in Tschechien noch höher. Fälschlicherweise könnte man jetzt glauben, dass Bio-Bier hierzulande eine große Rolle spielt, wird Österreich ja als Bio-Hochburg bezeichnet. Tatsächlich wird aber kaum biologisches Bier hergestellt oder konsumiert, was unter anderem mit dem hohen Arbeitsaufwand zu begründen ist.

Der Klimawandel setzt der Sommerbraugerste zu

Hohe Temperaturen und wenig Niederschlag erschweren bereits jetzt die Ernte der Sommerbraugerste, welche auch in Österreich vorrangig angebaut wird. Aus diesem Grund steckt man jetzt viel Hoffnung in die Wintergerste, die wesentlich robuster ist und länger Zeit hat um zu wachsen. Aufgrund der Qualitäts- und Ertragseinbußen ist nicht sicher, wie viel von der Sommergerste wirklich zur Bierherstellung verwendet werden kann oder doch als Futtergerste benutzt werden muss.

Das Bier hat eine weibliche Geschichte

Bereits seit einigen tausend Jahren wird Bier gebraut, wobei damals noch kein Hopfen genutzt wurde, sondern beispielsweise Kräuter. In Österreich waren vermutlich die Kelten die ersten, die damit begonnen haben. Heute gibt es hauptsächlich männliche Braumeister in den österreichischen Brauerein, früher hingegen übernahmen diese Aufgabe vorrangig Frauen.

Macht Bier wirklich dick?

Die Kalorien, die ein Bier enthält, lassen sich in etwa mit jenen von einem Apfelsaft vergleichen. Bei regelmäßigen Konsum können sich die schon summieren. Doch der bekannte „Bierbauch“ kommt nicht alleine vom Bier, denn die Bitterstoffe des Hopfens wirken appetitanregend, was dazu führt, dass man mehr isst. Der ungesündeste Faktor am Bier ist allerdings der Alkohol, wobei es hier immer auf die Dosis ankommt. Laut Gesundheitsministerium gilt eine „Harmlosigkeitsgrenze“ von 0,4 Liter Bier pro Tag für Frauen und 0,6 Liter für Männer. Den größten gesundheitlichen Mehrwert aller Biere bietet aber alkoholfreies Bier.

Quelle: Land schafft Leben