Der Mann soll rund 20 mal Tankstellen oder Gasthäuser geprellt haben. Auch drei Veruntreuungen von Fahrzeugen wurden ihm angelastet. Im gesamten Bundesland Salzburg sowie im Burgenland und in Oberösterreich war er aktiv, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Zwischen Mitte Oktober 2018 und Mitte März hatten sich die Taten nach aktuellem Ermittlungsstand ereignet. Am Freitag versuchte der Mann abermals, ein Lokal in Obertauern um die Zeche zu betrügen. Der Flachgauer wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg verbracht.