Drei neue Boote für die Feuerwehr

Der Wasserdienst des burgenländischen Landesfeuerwehrverbandes hat seit vergangener Woche drei neue Boote. Mit den drei neuen Gefährten soll die die Einsatzbereitschaft auf den heimischen Seen und Flüssen verbessert werden.

Die Boote sollen nach Bedarf mobil genutzt werden: Bei überörtlichen Einsätzen, zum Beispiel bei Überschwemmungen oder bei Hochwasser sowie auf Flüssen und Badeseen.

„Mit der Anschaffung der neuen Boote samt Anhänger weiten wir die Einsatzmöglichkeiten unseres Wasserdienstes auf alle Flüsse und Badeseen im Burgenland aus und können auch bei Überschwemmungen und Starkregenereignissen noch gezielter helfen“, erklärte Feuerwehrreferent Landesrat Heinrich Dorner vergangene Woche bei der Bootsübergabe am Neusiedler See in Rust, wo die Boote auch gleich für eine Testfahrt zu Wasser gelassen wurden.

Für die drei neuen Feuerwehrboote wurden rund 36.000 Euro investiert. Eines der Boote wird in Jennersdorf stationiert, ein zweites an der Leitha bei Bruckneudorf. Die Boote sind für den schnellen Transport auf Anhängern gelagert.

Boote gibt es bereits bei den Wasserdienststützpunktfeuerwehren in Mörbisch, Rust, Oggau, Purbach, Breitenbrunn, Neusiedl und Weiden. Mit den drei neuen Booten könne der Wasserdienst nun „nicht nur am Neusiedler See, sondern auch bei Überschwemmungen, Suchaktionen im Wasser und zum Beispiel Hochwasser rund um die Uhr Hilfe leisten“, unterstrich auch Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf.