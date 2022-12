Im Burgenland startete die Eiswein-Lese

Werbung

Winzer im Bezirk Eisenstadt Umgebung und im Seewinkel etwa nutzten die tiefen Temperaturen, erklärte Daniel Pachinger, Weinbauberater in der Burgenländischen Landwirtschaftskammer am Mittwoch gegenüber der APA. Welche Mengen erzielt werden, lasse sich noch nicht abschätzen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden bereits in Großhöflein (Bezirk Eisenstadt Umgebung) Trauben gelesen und in der Nacht auf Mittwoch arbeiteten auch Süßweinbetriebe im Bezirk Neusiedl am See, so Pachinger. Für die Produktion von Eiswein müssen die Weintrauben komplett durchgefroren sein, dies sorgt für einen höhere Zuckerkonzentration. Ein Richtwert hierfür sind -7 Grad Celsius. Je früher gelesen werden kann, desto gesünder bleiben die Trauben. "Meist ist es so, dass die Betriebe daher möglichst schnell lesen", erklärte der Weinbauberater.

Der Fokus auf Eiswein liegt im Burgenland auf der Nord- und Ostseite des Neusiedler Sees und spielt im Mittel- und Südburgenland kaum eine Rolle - doch gebe es aber auch dort einzelne Winzer, die ihn produzieren. Sinken die Temperaturen, misst der Kellereiinspektor, ob die Trauben eine entsprechende Temperatur haben und dann könne der Eiswein gelesen werden. "Es ist der edelste und seltenste Prädikatswein", da es ein Risiko ist, die Trauben bis zu den entsprechenden Bedingungen an den Reben hängen zu lassen, so Pachninger.