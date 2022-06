Neusiedler See: Neue GmbH geht dem Problem „auf den Grund“

Werbung

In der letzten Woche vor den Ferien ist der Neusiedler See besonders bei Schulklassen ein beliebtes Ausflugsziel; auch erste Urlauber sind an den Stränden zu sehen. Von einem Kopfsprung ins Wasser wird aber abgeraten: Die Hitzetage treiben die Verdunstung voran und den Wasserpegel dramatisch nach unten.

„Wir wollen nicht, wie so manche, den See sich selbst überlassen, sondern absichern.“ Landesrat Heinrich Dorner

Seit März werden jeden Tag neue Tiefststände (seit Messbeginn 1965) für die Jahreszeit gemessen. Wer dieser Tage einen Segelausflug am Neusiedler See plant, muss Wetter- und vor allem Windverhältnisse besonders gut abwiegen: Selbst Boote mit einem geringen Tiefgang von 65 Zentimetern laufen Gefahr, bei stärkerem Wind im Wellental aufzusitzen.

Mit der aktuellen Lage hat man sich arrangiert, aber nicht abgefunden: „Wir wollen nicht, wie so manche, den See sich selbst überlassen, sondern absichern“, gab Landesrat Heinrich Dorner nun den endgültigen Startschuss für die Seemanagement GmbH des Landes.

Trio für den See. Landesrat Heinrich Dorner, Seemanagement- Geschäftsführer Erich Gebhardt und Taskforce-Leiter Christian Sailer (v.l.). Foto: Millendorfer

Diese war schon länger angekündigt, jetzt steht mit Erich Gebhardt ein Geschäftsführer fest. Er kommt aus der Branche, hat 16 Jahre am See gearbeitet und setzte sich damit als Bestgereihter im Ausschreibungsverfahren durch. Mit Juli geht‘s los, am Beginn steht ein Pilotprojekt in der Ruster Bucht. 25 Zentimeter soll es dem Wasserstand bringen – in Zeiten wie diesen ein Segen.

Schlamm abgegraben wurde seitens der Seegemeinden schon früher; was ist jetzt also anders? Man werde „groß denken“ und mehrere Stellen gleichzeitig bearbeiten, kündigte Dorner für Herbst die Schlamm- und Schilf-Offensive an. Unterm Strich also weniger Schlamm und damit ein höherer Wasserstand.

Dazu braucht es auch den (finanziellen) Beitrag der See-Gemeinden und der Esterhazy-Betriebe, weshalb Geschäftsführer Gebhardt jetzt einmal verhandelt. Parallel dazu wird geprüft, welche Maschinen noch angekauft werden können; wegen dieser Ausgaben sind im Budget vorerst 6,5 Millionen Euro vorgesehen.

„Es geht um die ganze Kulturlandschaft“

Auch wenn die Seemanagement GmbH kein neues Wasser bringt, soll sie das bestehende absichern. Groß gedacht wird generell, es gehe um mehr als um den See, sagte Christian Sailer, Leiter der vor zwei Jahren gestarteten Taskforce.

Zum einen wird nochmals für ein EU-Projekt eingereicht, das zehn Millionen Euro bringen soll, aber bereits zweimal abgelehnt wurde. In Sachen Grundwasser wrid die Landwirtschaft animiert, in der Bepflanzung umzudenken, das prominenteste Vorhaben bleibt aber die Wasserzuleitung aus Ungarn: Dort wird aber ebenfalls noch ums Geld verhandelt.