Das anstehende Wochenende bringt zum Teil recht turbulentes Wetter. Auf einen weitgehend sonnigen und bis zu 30 Grad warmen Samstag folgen am Abend von Vorarlberg bis Oberösterreich mit einer Kaltfront kräftige Gewitter, am Sonntag sind diese dann nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (www.uwz.at) mit Durchzug der Front im Süden und Südosten anzutreffen. Die neue Woche verspricht dafür wieder deutlich ruhigeres Sommerwetter, die Temperaturen präsentieren sich dazu der Jahreszeit entsprechend.

Samstag föhnig und heiß, später gewittrig

Am Samstag gerät Österreich an die Vorderseite eines mächtigen Tiefs über den Britischen Inseln, mit einer südwestlichen Höhenströmung wird sehr warme Luft aus dem Mittelmeerraum in den Alpenraum gelenkt. Bei überwiegend sonnigen Bedingungen klettern die Temperaturen auf meist 25 bis 30 Grad, ein Hitzetag dürfte sich vom Salzkammergut über das Mostviertel und Tullnerfeld bis ins östliche Flachland ausgehen. „Am Nachmittag muss man jedoch mit einer Kaltfront in Vorarlberg und Tirol, am Abend dann auch in Salzburg und Oberösterreich mit teils kräftigen Gewittern rechnen“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „Diese haben Sturmböen und zum Teil auch Hagel im Gepäck, generell frischt im Laufe des Abends und der Nacht an der gesamten Alpennordseite kräftiger bis stürmischer Westwind auf.“

Sonntag im Süden und Südosten Unwettergefahr

Am Sonntag wird die warme bis heiße Luft Stück für Stück aus Österreich verdrängt, speziell von Unterkärnten über die Südsteiermark bis ins Burgenland erreichen die Höchstwerte mit Hilfe der Sonne noch einmal 26 bis 30 Grad. „Besonders dort sind jedoch mit Übergreifen der Kaltfront am Nachmittag teils heftige Gewitter möglich“, so der Meteorologe. „Die Hauptgefahr geht dabei von Sturmböen und großem Hagel aus!“ Im übrigen Land gestaltet sich das Wetter mit Durchzug der Kaltfront ebenfalls wechselhaft, Regenschauer und einzelne Gewitter begleiten uns durch den Tag. Zudem ist es hier mit nur 17 bis 23 Grad deutlich kühler, Unwetter sind aber nicht zu erwarten.

Neue Woche weitgehend ruhiges Sommerwetter

In der neuen Woche liegt der Alpenraum weiterhin zwischen tiefem Luftdruck und kühlen Luftmassen über Nordwesteuropa sowie einem Hoch samt brütender Hitze im Mittelmeerraum. Das Resultat ist eine westliche Höhenströmung und damit beruhigt sich das Wetter im Vergleich zum Wochenende deutlich. So erwarten uns überwiegend freundliche Bedingungen, an den Nachmittagen sind bevorzugt im Bergland ein paar Schauer und Gewitter möglich. Unwetter sind aber bis auf Weiteres nicht zu befürchten. Die Temperaturen bleiben durchwegs sommerlich, sie steigen meist auf 21 bis knapp 30 Grad. Im weiteren Verlauf der Woche deuten die Modelle dann einen Vorstoß des Hochs über dem Mittelmeer auch nach Österreich an, Hitze mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke inklusive. Diesbezüglich sind jedoch noch gewisse Unsicherheiten gegeben, es bleibt also spannend.