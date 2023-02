„Burgenland hilft“: Partner in der schweren Zeit

Werbung

Nach dem ersten Schock der russischen Angriffe auf die Ukraine, also nur wenige Tage nach Kriegsbeginn, wurden im Burgenland im Februar 2022 schon die ersten Hilfsgüter gesammelt. Private Initiativen, Einsatzorganisationen, Diözese, Caritas und viele weitere beteiligten sich.

Unter dem Namen „Burgenland hilft“ wurde bald von offizieller Seite zu Spenden aufgerufen und der Einsatz über Land und Sicherheitszen-trale koordiniert.

So konnten bis heute bei knapp 80 Fahrten nicht nur Dinge des täglichen Gebrauchs, sondern auch medizinisches Gerät und Feuerwehrausrüstung geliefert werden. Mit den Bussen der Verkehrsbetriebe holten Geschäftsführer Wolfgang Werderits und sein Team hunderte Flüchtlinge aus der Ukraine ins Burgenland. „Wenn die Menschen im Bus gesessen sind, hat man richtig gemerkt, wie sie sich mit einem Mal in Sicherheit gefühlt haben“, erinnert sich Werderits an die emotionalsten Fahrten.

Aktiv war das Land auch auf politischer Ebene: Neben einer Enquete im Landtag knüpften Landeschef Hans Peter Doskozil und auch Vertreter der Wirtschaft Kontakte zur Region Transkarpatien, die nachhaltig bestehen bleiben sollen.