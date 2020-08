S31-B50: Wochenend-Sperren in Eisenstadt Mitte .

In Eisenstadt sind am Wochenende die Abfahrt von der S31 (Burgenland Schnellstraße) auf die B50 (Burgenland Straße) von Mattersburg kommend und die Auffahrt von der B50 auf die S31 in Fahrtrichtung Eisenstadt Süd gesperrt.