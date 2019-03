Die Burgenländischen Krankenanstalten-Ges.m.b.H. (KRAGES) bringt am Mittwoch, dem 27. März 2019, die Telefonanlage in den vier Spitälern in Oberwart, Oberpullendorf, Güssing und Kittsee auf den neuesten Stand der Technik. Dadurch sind in der Zeit zwischen 15:30 und 17:00 Uhr die Krankenhäuser Kittsee, Oberpullendorf, Oberwart und Güssing telefonisch nur eingeschränkt erreichbar.

In dringenden Fällen sind die Spitäler sowie die Einrichtungen des PSD während des Umstellungsfensters über folgende Nummern erreichbar:

KH Kittsee: 0664 883 07 711

KH Oberpullendorf: 0664 883 07 712

KH Oberwart: 0664 883 07 713

KH Güssing: 0664 883 07 714

PSD Eisenstadt, HPZ Rust: 0664 883 07 710

Harald Keckeis, Geschäftsführer der KRAGES. „Wir ersuchen alle Betroffen bereits vorab um Verständnis. Wir stellen die Telefonanlage in der gesamten KRAGES auf die jüngste Generation um. Wir wollen die burgenländische Bevölkerung aber rechtzeitig davon in Kenntnis setzen, dass unsere Erreichbarkeit gesichert ist. Der Krankenhausbetrieb bleibt selbstverständlich insgesamt wie immer aufrecht und auch die Notarztalarmierung ist davon nicht betroffen.“