Die zwei Männer konsumierten in der Nacht auf Dienstag reichlich Alkohol in einer Werkstatt und als sein Freund eingeschlafen war, borgte sich der 28-Jährige dessen SUV ohne sein Wissen. Er wollte damit zu einem Tuning Treffen in Oberwart, wie er später angab. Kurz vor der Stadt kam er jedoch von der Bundesstraße ab und knallte gegen eine Betonleiteinrichtung. Der Wagen wurde schwer beschädigt. Der Lenker blieb unverletzt und verständigte die Polizei.