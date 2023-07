Alkoholisierter Burgenländer überschlug sich mit Auto im Waldviertel

Der Mann lenkte am 22. Juli um 23.47 Uhr seinen Pkw auf der LH 174 von Zissersdorf kommend in Fahrtrichtung Japons. Er befand sich alleine im Fahrzeug und war angegurtet. Dann kam er laut Polizei vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit bzw. Alkoholisierung in einer Linkskurve in das rechte Straßenbankett, schleuderte über die Fahrbahn und kam nach einem Überschlag am linken Fahrbahnrand auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand.

Der vor Ort durchgeführte Test am Alkomat ergab 0,60 mg/l. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Landesklinikum Horn gebracht. Die Fahrzeugbergung wurde durch die Feuerwehr Japons-Goslarn durchgeführt, der Streckendienst der Straßenmeisteri Geras war aufgrund der Straßenverunreinigung ebenso vor Ort.