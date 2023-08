Ein Mann ist laut Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) am Freitagvormittag in Neusiedl am See von einem Auto überrollt worden. Er wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Das Fahrzeug dürfte den Angaben zufolge im Bahnhofsbereich ins Rollen gekommen sein. Der Mann soll mit den Beinen unter den PKW geraten sein, teilte die LSZ auf Anfrage mit. Im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen und die Polizei.