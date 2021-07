Während im Bezirk Neusiedl am See zwei Flurbrände zu bekämpfen waren, galt es im Raum Oberwart Aufräumarbeiten nach Unwettern durchzuführen, hieß es nachmittags aus der Landessicherheitszentrale.

Bei Andau Richtung Tadten (Bezirk Neusiedl am See) war mittags ein Flurbrand ausgebrochen, die Feuerwehren beider Gemeinden waren im Einsatz. In Winden am See geriet ein Traktor samt Heuwagen in Flammen, fünf Feuerwehren der Umgebung rückten zu den Löscharbeiten aus. Auch die Rettung war dabei, da von den Einsatzkräften teilweise Atemschutz getragen werden musste. Die Landesstraße L311 war während der Lösch- und Aufräumarbeiten gesperrt.

In Riedlingsdorf und Oberschützen im Landessüden hingegen gewitterte es. Bäume waren umgestürzt und Keller mussten ausgepumpt werden.