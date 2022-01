Corona: Zahl der hospitalisierten Kinder im Burgenland 2021 gestiegen

Ein 16-jähriger Patient und ein zwei Jahre alter mussten 2021 wegen Covid-19 auf die Intensivstation, teilte die KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-GmbH) auf Anfrage der APA mit. Im Eisenstädter Spital wird aktuell ein neun Monate altes Baby mit Corona behandelt.

In den vier KRAGES-Spitälern (Güssing, Oberwart, Oberpullendorf und Kittsee) wurden 2020 in der Altersgruppe null bis zwölf Jahre zwei Kinder aufgrund von Corona behandelt. 2021 waren es 13 Kinder. In der Altersgruppe 13 bis 19 Jahre befand sich 2020 kein Patient in Spitalsbehandlung, 2021 waren es in dieser Altersgruppe 17.

Im ersten Coronajahr musste noch kein kleiner Patient auf die Intensivstation, 2021 waren es dann zwei, ein 16-Jähriger und ein Zweijähriger. Beide wurden in weiterer Folge aufgrund ihres schlechten Zustands an die Uniklinik Graz überstellt, hieß es aus der Kommunikation Burgenland GmbH.

Auch das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt führt seit Beginn der Pandemie eine Aufzeichnung aller Säuglinge, Kinder und Jugendlichen, bei denen eine Covid-19-Infektion nachgewiesen wurde. Zu Beginn wurden vorwiegend asymptomatische Kinder positiv getestet, die im Rahmen des Krankenhausscreenings beprobt wurden, erklärte Primar Hans Peter Wagentristl, Vorstand der Abteilung Kinder- und Jugendheilkunde. Die Mehrzahl der betroffenen Kinder kann laut seinen Angaben ambulant versorgt werden, eine geringe Anzahl wurde jedoch stationär aufgenommen: "Wir hatten seit März 2020 bis heute vier Kinder mit MIS-C (Hyperinflammationssyndrom, Anm.) in stationärer Behandlung als Folge einer schweren systemischen Reaktion nach einer Covid-19-Infektion." Es handelte sich um drei Jugendliche und aktuell um einen neun Monate alten Säugling. Zwei Burschen entwickelten laut dem Primar nach einer mRNA-Impfung eine Herzmuskelentzündung, erholten sich jedoch rasch. Zwei Mädchen leiden nach einer Corona-Infektion an einem Long Covid-Syndrom.