In Litschau (Bezirk Gmünd) wurde ein Wiener beim Anprall mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Rückewagen verletzt und ins Landesklinikum Horn gebracht. In Bruck an der Leitha touchierte abends eine Pkw-Lenkerin beim Überholen einen Burgenländer, fuhr aber weiter, obwohl der 52-Jährige stürzte. Die Polizei bat am Mittwoch um Hinweise.

Zum Unfall im Waldviertel teilte die Exekutive in einer Aussendung mit, dass ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya zu Mittag eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Rückewagen auf der L 62 in Gopprechts, einem Teil von Litschau, mit eingeschalteter Warnblinkanlage angehalten hatte.

Ein Rennradfahrer kollidierte aus vorerst unbekannter Ursache mit dem Anhänger. Der 42-Jährige wurde über die Lenkstange seines Rades auf die Streben des leeren Rückewagens geschleudert und blieb schließlich am Boden liegen.

In Bruck an der Leitha war der 52-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See mit seiner gleichaltrigen Ehefrau unterwegs gewesen. Im Zuge eines Überholmanövers habe eine Lenkerin abgebremst und ihren Pkw nach rechts gelenkt, wobei sie den Radfahrer leicht touchiert haben soll. Der Mann habe die Kontrolle über sein Gefährt verloren und sei weitere Male gegen den Pkw geprallt, bevor er stürzte.

Die Pkw-Lenkerin fuhr laut Polizei ohne anzuhalten weiter. Der Burgenländer wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Beim Auto soll es sich um einen blauen Pkw mit einem Kennzeichen aus dem Bezirk Bruck an der Leitha (BL) handeln.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion der Bezirksstadt unter der Telefonnummer 059133-3320 erbeten.