Versuchte Brandstiftungen in Mattersburg: Die Details

Einen Einbruch – er ereignete sich im Vereinshaus des Mattersburger Union- und Padel-Tennisclubs - entdeckte ein Vereinsmitglied: Bei seinem Morgenlauf sah er das kaputte Fenster, umgehend informierte er die Polizei. Die Täter stahlen Geld aus der Kassa, die Beute dürfte überschaubar sein. Viel mehr wirkt jedoch der entstandene Sachschaden. Intention der Täter dürfte gewesen sein, das Gebäude in Brand zu stecken.

„Es ist offensichtlich, dass es gebrannt hat: Haufenweise verbranntes Papier, die Abstelltische sind schwarz. Mittendrin eine Gasflasche, die die Einbrecher aus dem Abstellraum vom hinteren Teil des Gebäudes in die Kantine transportiert haben, PC-Schaumstoff befindet sich ebenso am Boden", berichtet Padelclub-Obmann Peter Grandits.

"Sie haben überall Öl ausgeleert."

Beim zweiten Einbruch in einem Mattersburger Firmengebäude deutet alles darauf hin, dass es die selben Täter waren. „Die Sekretärin hat mich in der Früh angerufen, dass sie die Tür nicht aufsperren kann“, berichtet der Firmenchef. Er ging zum hinteren Teil des Gebäudes, wo er ein eingeschlagenes Fenster entdeckte. „Drinnen war die Handkassa ausgeräumt, wobei sie nicht viel erbeutet haben. Die Tür war komplett kaputt. Anscheinend haben sie von innen mit einem Stemmeisen versucht, diese aufzubrechen, die Mauer daneben ist komplett beschädigt“, so der Firmenchef, um weiter auszuführen: „Sie haben überall Öl ausgeleert, teilweise sind deswegen auch Kleingeräte kaputt. Wir haben unzählige Dokumente, die in der Flüssigkeit schwimmen, in einem Rollcontainer stand das Öl zwei Zentimeter hoch. Es lagen viele Grillanzünder am Boden, anscheinend haben sie versucht, damit Papier in Brand zu setzen. Zum Glück hat dies nicht funktioniert.“