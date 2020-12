Seit dem Anmeldestart am 7. Dezember haben sich im Burgenland rund 56.000 Personen für die Corona-Massentests auf www.oesterreich-testet.at angemeldet. Die Tests laufen im Zeitraum 10. bis 15. Dezember, wobei sich bis heute Mittag 27.409 Personen einem freiwilligen Antigen-Schnelltest unterzogen haben.

Da auf der Internet-Seite des Bundes nur eine Online-Anmeldung angeboten wird, war eine Anmeldung für Personen ohne Internet-Zugang nur über Vertrauenspersonen oder durch die Hilfestellung in Gemeinden möglich. Durch die Anmeldepflicht sollten auch größere Menschenansammlungen bei den Teststationen vermieden werden. „Da es für die Testtage ab Sonntag noch genügend freie Kapazitäten gibt, wird eine Teilnahme an den Tests von 13. bis 15. Dezember auch ohne Anmeldung möglich sein. Damit wird der Zugang zu den Testungen erleichtert - und ich hoffe sehr, dass sich dadurch noch mehr Burgenländerinnen und Burgenländer beteiligen werden“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Manfred Weis

Die Möglichkeit zur Testung gibt es in insgesamt 34 Gemeinden: Neben 25 fixen Teststationen kommen 2 Testbusse an insgesamt 9 Stationen, die jeweils an einem Tag angefahren werden, zum Einsatz.

„Die Organisation der Massentests ist ein Kraftakt, der nur gemeinsam zu bewältigen ist. Ich danke daher allen, die an der Durchführung dieser Maßnahme mit größtem Engagement und Einsatz beteiligt sind“, so Doskozil weiter. Der Landeshauptmann appelliert neuerlich an die Bevölkerung, die Möglichkeit der Testung zu nutzen: „Durch die Tests können symptomfreie Infizierte rasch gefunden werden. Damit wird ein Beitrag geleistet, um die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen.“