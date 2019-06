Heroin-Überdosis: Mutter tot neben ihrem Baby gefunden .

Im Burgenland ist eine 26-jährige Mutter an einer Überdosis Heroin gestorben. Ihre Eltern fanden die Frau in der Vorwoche tot neben ihrem erst wenige Monate alten Baby, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag einen Bericht des "Kurier" (Burgenland-Ausgabe).