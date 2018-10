In Markt Allhau (Bezirk Oberwart) fand ein 31-Jähriger am Freitag bei Waldarbeiten eine Werfergranate und eine sogenannte Topfmine. Das Kriegsmaterial steckte teilweise noch im Waldboden.

Einen Tag später meldete ein 42-Jähriger den Fund zweier 3,7 cm-Granatenpatronen und einer Granate vom Kaliber 7,5 cm in einem Wald in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) angezeigt.

Am Sonntag schließlich verständigte ein 34-Jähriger die Landesleitzentrale Burgenland, dass er in einem Wald bei Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) eine ca. 30 cm lange Granate gefunden habe. Das Kriegsmaterial lag in der Nähe eines Bachlaufes neben einer Forststraße.

In allen Fällen sicherten Polizeibeamte die Fundstellen ab. Sämtliches Kriegsmaterial wurde zwischenzeitlich vom Entminungsdienst des Bundesministeriums für Landesverteidigung abgeholt.