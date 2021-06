Der Mann soll dem Opfer außerdem eine Rolex-Uhr und Bargeld gestohlen haben, die Anklage lautet auf Mord und Raub.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, den Burgenländer am 9. August 2020 in Mörbisch nach mehreren Schlägen gegen das Gesicht sowie einen Kniestoß in den Bauch in einen Entwässerungskanal des Neusiedler Sees gezerrt zu haben. Er soll das Opfer dann gewürgt und dessen Kopf so lange unter Wasser gedrückt haben, bis der junge Mann starb.

Bei einer Obduktion wurde Tod durch Ertrinken festgestellt. Der 22-Jährige wurde in der Nähe der Kläranlage tot gefunden. Der verdächtige Niederösterreicher war ein Bekannter des Opfers und wurde wenige Tage später von der Polizei festgenommen. Der Geschworenenprozess am Landesgericht Eisenstadt ist auf zwei Tage - Dienstag und Donnerstag - angesetzt.