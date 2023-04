Vorschau: Thema der Woche Gewalt in der Beziehung: Der Ausstieg ist möglich!

Lesezeit: 2 Min EK Elisabeth Kirchmeir

89 Prozent der Gewalttäter sind männlich, werden Frauen Opfer von Gewalt, sind die Täter meist Partner oder nahe Angehörige. Foto: Shutterstock, Ground Picture

W er die Gerichts-Reportagen der BVZ kennt, weiß: Gewalt in der Beziehung ist weiter verbreitet, als es die heile Welt auf Social Media und die gepflegten Vorgärten in Reihenhaus-Siedlungen vermuten lassen. BVZ Chronik-Redakteurin Elisabeth Kirchmeir nahm sich dem Thema umfassend an, sprach mit Betroffenen und Expertinnen. Beide Seiten betonen: Ein Ausstieg ist möglich!