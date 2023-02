"Mein Handy ist kaputt": Betrüger mit "Tochter-Sohn-Trick" erfolgreich

Werbung

Großen Schaden verursachen in der letzten Zeit unbekannte Täter durch den sogenannten „Tochter/Sohn Trick“. Mittels WhatsApp Nachricht mit der Nachricht „ …….. Ich habe mein Handy verloren, ……mein Handy ist kaputt“ „ …..du kannst diese Nummer speichern und die alte löschen“ gelingt es den Tätern immer wieder zu Geld zu kommen.

Vergangenen Freitag überwies eine 70-jährige Mutter im Bezirk Oberwart rund € 2.000,-

Diesen Montag waren die Täter bei einer 56-jährigen Mutter aus dem Bezirk Oberpullendorf mit rund € 3.500,- erfolgreich.

Ein 67-jähriger Vater, ebenfalls aus dem Bezirk Oberpullendorf, antwortete seiner vermeintlichen Tochter nach der Aufforderung Geld (€ 3.233,50) zu überweisen, sie möge die Rechnung schicken. Er konnte sie anschließend telefonisch erreichen und verständigte, ohne Geld zu überweisen, die Polizei.

Im Bezirk Neusiedl am See verlor eine 66-jährige Mutter diesen Mittwoch rund € 8.000,- und am Donnerstag ein 62-jähriger Vater rund € 4.100,-.

Die Polizei ersucht dringend die Hinweise der Kriminalprävention ernst zu nehmen und keinesfalls vor einem persönlichen Kontakt mit seinen Kindern Geld zu überweisen.