Vorwürfe zurückgewiesen Arzt im Burgenland wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

46-Jähriger bekannte sich nicht schuldig und vermutete Halluzinationen Foto: APA/THEMENBILD

E in 46-jähriger Arzt hat sich am Dienstag in Eisenstadt vor Gericht verantworten müssen, weil er drei Frauen in der Aufwachphase nach einer Sedierung sexuell missbraucht haben soll.