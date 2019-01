Der Vorwurf der Untreue nach Paragraf 153, Absatz 1 und 3, 2. Fall des Strafgesetzbuchs (StGB) richte sich gegen die Angeklagten in unterschiedlichen Beteiligungsformen, erläuterte eine Sprecherin. Die Vorwürfe stünden im Zusammenhang mit Auftragsvergaben an Planungsbüros sowie der Freigabe von Honorarnoten, denen keine oder keine werthaltigen Leistungen zugrunde lagen bzw. in Zusammenhang mit dem Ausstellen von Scheinrechnungen oder überhöhten Rechnungen. Betroffen gewesen seien unter anderem die (geplante, aber nicht umgesetzte, Anm.) Reststoffverwertungsanlage Heiligenkreuz sowie private Bauprojekte in Poppendorf und Stegersbach.

Auch Teileinstellungen seien in dem Verfahren erfolgt, hieß es von der WKStA. Diese würden teilweise auch die nun angeklagten Personen betreffen. Auch Diversionsangebote habe man einzelnen Personen bezüglich einzelner Fakten gemacht. Davon betroffen gewesen seien auch zwei Personen, die im aktuellen Verfahren nicht angeklagt seien.

Die Anklageschrift ist noch nicht rechtskräftig, teilte Bernhard Kolonovits, Sprecher des Landesgerichts Eisenstadt mit. Am Dienstag lief noch die 14-tägige Einspruchsfrist. Nach deren Ablauf kann das Gericht einen Prozesstermin festsetzen.

Auch bei dem neuen Prozess dürfte der Hauptangeklagte Simandl vermutlich dem Gerichtssaal fernbleiben: Er werde auch im neuen Verfahren nicht einvernahmefähig sein, berichtete der ORF unter Berufung auf Simandls Anwalt Roland Kier. Beim vergangenen Prozess hatten Gutachter dem Ex-BEGAS-Chef eine schwere Depression und damit Verhandlungsunfähigkeit attestiert.