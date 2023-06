Mehr als 300.000: Burgenlands Bevölkerung in Bewegung

Die vormals magische Grenze von 300.000 Einwohnern wurde im Burgenland bereits im Vorjahr offiziell überschritten, jetzt zeigen die aktuellen Daten von Statistik Austria, wie sich das Bevölkerungswachstum im Detail zusammensetzt.

Auf der einen Seite war die Geburtenbilanz im Land auch 2022 wieder rückläufig: 2.141 Neugeborene standen 3.675 Verstorbenen gegenüber. Auf der anderen Seite wurde – wie in anderen Bundesländern auch – rege Wanderung verzeichnet, wobei im Burgenland nicht nur der Zuzug aus dem Ausland, sondern vor allem auch jener aus anderen Bundesländern ins Gewicht fällt. Selbiges gilt für den Wegzug.

Bundesweit resultierte der Anstieg der Bevölkerung aus einem Anstieg der Zuwanderung, und zwar um 161 Prozent. Grund für den Wert, der selbst das starke Jahr 2015 toppt, ist die Fluchtmigration aus der Ukraine: Der Wanderungs-Saldo war hier mit 67.353 Zugewanderten am höchsten, gefolgt von syrischen (plus 14.127) und deutschen Staatsbürgern (plus 8.891). Im Burgenland wiederum war der Zuzug aus dem Ausland im Bundes-Vergleich am zweitniedrigsten.