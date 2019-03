Reihe von "Neffentrick"-Betrugsversuchen im Burgenland .

Betrüger, die mit dem "Neffentrick" zu Geld kommen wollen, haben in den vergangenen Wochen im Burgenland immer wieder ihr Glück probiert. Seit 18. Jänner sind im Bezirk Neusiedl am See elf derartige Betrugsversuche angezeigt worden. "Die Dunkelziffer liegt mit Sicherheit weit höher", sagte ein Polizeisprecher.