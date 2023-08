Startschuss für Initiative „We are heroes“

Die von Landesrat Heinrich Dorner ins Leben gerufene Initiative geht heuer in die dritte Runde. Als Dankeschön gibt es für Kinder, die sich in einer Blaulichtorganisation engagieren, von 4. September bis 22. Dezember (ausgenommen Herbstferien) einen Gratis-Tageseintritt in die Sonnentherme, ein Getränk und ein Eis sowie am vergangenen Samstag als besonderes Highlight eine Illusions-Show mit Sven Alexiuss und seinem Team.

Burgenlandweit sind mehr als 2.200 Kinder und Jugendliche in Blaulichtorganisationen freiwillig tätig, rund 2.000 davon engagieren sich in der Feuerwehrjugend. Weitere Organisationen, die an „We are heroes“ teilnehmen, sind das Jugendrotkreuz Burgenland, die Österreichische Wasserrettung und die Österreichische Rettungshundebrigade.

„Es freut mich, dass sich im Burgenland so viele Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit und freiwillig für unsere Sicherheit einsetzen. Umso mehr ist es mir ein Anliegen, unseren jungen Heldinnen und Helden danke zu sagen. Denn sie engagieren sich schon in jungen Jahren für das Wohl der Gesellschaft und den Schutz der Bevölkerung, und sie sind als Nachwuchs der Blaulichtorganisationen Garant dafür, dass wir auch in Zukunft das sicherste Bundesland sind“, lobte Landesrat Dorner die jungen Helden.