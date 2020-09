Starker Rückreiseverkehr und lange Grenz-Wartezeiten .

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, in Bayern sowie in Kroatien enden die Sommerferien. Österreichs Automobil-Clubs, der ÖAMTC & ARBÖ, rechnen daher mit regem Verkehr in Tirol und Salzburg sowie auf den Einzugsstraßen in Wien.