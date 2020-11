Eisenstadt: 31-Jähriger zu bedingter Haft verurteilt .

Ein 31-jähriger Burgenländer ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt wegen Wiederbetätigung zu 14 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Mann soll nationalsozialistische Dateien auf Facebook gepostet und auf Whatsapp an einen Freund geschickt haben.