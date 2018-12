„Wer nicht wirbt, der stirbt“, betonte Innenminister Herbert Kickl anlässlich der Präsentation des neuen Polizeiaufnahmeverfahrens am Freitag in Wien. Dieses wurde komplett neu aufgestellt und wird mit 1. Jänner 2019 mit einem einheitlichen Standard in allen Bundesländern durchgeführt.

"Kampagne auf Streifenpolizisten zugeschnitten"

„Unsere neue Personalwerbekampagne ist speziell auf Streifenpolizistinnen und Streifenpolizisten zugeschnitten. Das ist der Bereich, in dem alle neuen Kollegen nach Absolvierung der Grundausbildung starten", erklärte der Innenminister.

Künftig wird innerhalb von zwei knapp aufeinander folgenden Testtagen entschieden, ob der Bewerber überhaupt für den Polizeiberuf geeignet ist. „Den Bewerbern wird so unnötiges Warten – bisher oftmals länger als ein Jahr – erspart. Drei bis maximal fünf Monate nach der Bewerbung können jene, die das Aufnahmeverfahren bestanden haben, mit der Ausbildung beginnen“, führt dazu Karl Hutter, Präsidialchef im Innenministerium, aus.

Groß angelegten Werbekampagne

Der Sportteil wurde basierend auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen optimiert. Die Ausdauer wird an Stelle des 3000-Meter-Lauf mit einem Ergometer-Test überprüft. Außerdem fällt die Schwimmprüfung künftig weg, als Nachweis gilt das österreichische Schwimmerabzeichen "Fahrtenschwimmer".

Begleitet wird der neue Aufnahmeprozess von einer groß angelegten Werbekampagne. „Heute gibt es weit mehr Berufs- oder Studienmöglichkeiten für junge Menschen als vor 30 Jahren. Wir stehen in Konkurrenz mit Unternehmen, Universitäten oder Fachhochschulen in ganz Europa. Daher müssen wir uns ganz klar als attraktiver Arbeitgeber positionieren", betonte der Innenminister.

Pensionswelle steht an

Damit die Polizei künftig über ausreichend Personal verfügt, nicht zuletzt, weil auch eine große Pensionswelle ansteht, sei die derzeitige Aufnahmeoffensive dringend notwendig. Bis zum Ende der Legislaturperiode soll es 2.100 zusätzliche Planstellen und 2.000 neue Ausbildungsstellen bei der Polizei geben.

Die neuen Werbe-Sujets beinhalten alle den Aufruf „Bring deine Karriere in Uniform!" und beschreiben jeweils unterschiedliche Herausforderungen im Alltag eines Streifenpolizisten.

Interessenten finden unter www.polizeikarriere.gv.at alle Informationen zur Bewerbung. Der Link führt außerdem zur Jobbörse des Bundes, wo man sich für jede Ausschreibung der jeweiligen Landespolizeidirektion online bewerben kann. Wer sich auf dieser Internetseite registriert, kann den Status seiner Bewerbung jederzeit abfragen.