Neben den Feuerwehrgruppen aus dem Burgenland – davon vier Damengruppen – werden auch Gästegruppen aus den österreichischen Bundesländern und aus Ungarn erwartet. Monatelanges, bei Spitzengruppen oft jahrelanges Training haben die Gruppenmitglieder zusammengeschweißt, hundertfach wurden Handgriffe trainiert die auch beim Brandeinsatz beherrscht werden müssen.

Der Leistungsbewerb (Löschangriff und Staffellauf)

Die Bewerbsgruppe besteht aus neun Feuerwehrmitgliedern und aus einem Ersatzmitglied. Der Feuerwehrleistungsbewerb wird in den Kategorien „Bronze“ bzw. „Silber“ auf acht Bewerbsbahnen am Sportplatz in Wulkaprodersdorf als Parallelbewerb durchgeführt.

Die Bewerbsgruppen müssen dabei mit den bei jeder Feuerwehr vorhandenen Geräten für die Brandbekämpfung (Tragkraftspritze, verschiedenste Schläuche und wasserführende Armaturen) rasch und fehlerfrei einen „trockenen“ Löschangriff auf ein imaginäres Brandobjekt vornehmen und danach einen Staffellauf absolvieren.

Beim Bewerb um das Leistungsabzeichen in Bronze sind die Aufgaben innerhalb der Gruppe fix zugeteilt. Beim Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber werden die verschiedenen Aufgaben in der Löschgruppe unmittelbar vor dem Bewerb ausgelost. Vier Bewerter überwachen die Arbeit der Gruppe und zeigen eventuelle Fehler auf, die dann mit Schlechtpunkten bewertet werden.

Archiv LFV Bgld

Beim sportlichen Teil des Leistungsbewerbes – einem Staffellauf, Länge 8 x 50 m, gilt es, möglichst schnell ein Strahlrohr zu überbringen. Der Staffellauf wird auf der für den Verkehr gesperrten Hauptstraße in Wulkaprodersdorf auf vier Laufbahnen ausgetragen.

Für die faire Bewertung der Bewerbsteilnehmer stehen 124 erfahrene und gut ausgebildete Bewerter/Bahnrichter im Einsatz. Für den geregelten Ablauf des Leistungsbewerbes sorgen ein Ordnerkommandant und 17 Ordner der Veranstalterfeuerwehr.

Der 64. Bgld. Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Wulkaprodersdorf ist der dritte und letzte Qualifikationsbewerb für den 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerb 2020 sowie der erste Qualifikationsbewerb für die XVII. Internationalen Feuerwehrwettkämpfe 2021 in Slowenien.

Bewerbseröffnung, Totengedenken und Kranzniederlegung am 28. Juni 2019

Der 64. Bgld. Landesfeuerwehrleistungsbewerb wird am Freitag, dem 28. Juni 2019 um 16:15 Uhr von Landesfeuerwehrkommandant LBD Ing. Alois Kögl mit dem Befehl zum „Hissen der Bewerbsfahne“ eröffnet. Bürgermeister Friedrich Zarits begrüßt die Teilnehmer namens der Gemeinde Wulkaprodersdorf. Der erste Bewerbstag endet voraussichtlich um 19.00 Uhr.

Um 20:00 Uhr findet beim Kriegerdenkmal in Wulkaprodersdorf mit den Bewertern, Vertretern der Geistlichkeit, mit einem Ehrenzug und Fahnenblock der Feuerwehren des Bezirkes Eisenstadt-Umgebung und Eisenstadt-Stadt und einer Abordnung des Landes- und Bezirksfeuerwehrkommandostabes eine Totenehrung mit Kranzniederlegung statt. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Jugendmusikverein Wulkaprodersdorf.

Archiv LFV Bgld

Fortsetzung des Leistungsbewerbes am 29. Juni 2019

Der Leistungsbewerb wird am 29. Juni 2019 ab 09:00 Uhr fortgesetzt.

Parallelbewerb „Floriani-Cup 2019“

Die zwölf schnellsten burgenländischen Bewerbsgruppen des Vorjahres treten um 15:00 Uhr beim schon traditionellen Parallelbewerb, dem sogenannten „Floriani-Cup“ an. Der Sieger erhält als Wandertrophäe ein „Goldenes Strahlrohr“.

Siegerehrung um 17:00 Uhr

Der Bewerb endet am 29. Juni 2019 um 17:00 Uhr mit der Siegerehrung am Sportplatz in Wulkaprodersdorf. Die Bewerbsgruppen, die Bewerter, Ehrengäste, der Jugendmusikverein Wulkaprodersdorf, Schlachtenbummler und Zuschauer werden daran teilnehmen.

Festansprachen der höchsten Repräsentanten des Landes

An der Siegerehrung nehmen Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil, Landeshaupt-mannstellvertreter Feuerwehrreferent Johann Tschürtz und Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und befreundeten Blaulichtorganisationen teil.

Mit der Einholung der Bewerbsfahne, der Defilierung und dem Ausmarsch der Bewerbsgruppen vom Bewerbsplatz endet der 64. Bgld. Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Wulkaprodersdorf.

Weitere Informationen und die Ergebnislisten sind auf der Homepage des Landesfeuerwehrverbandes unter www.lfv-bgld.at – Bewerbe – ersichtlich.