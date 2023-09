Militärkommando Burgenland feierte 60er in der Landeshauptstadt

Eisenstadt Militärenthusiasten kamen diesen Freitag in Eisenstadt auf ihre Kosten: Mit einem Platzkonzert der Militärmusik Burgenland unter der Leitung von Kapellmeister Oberst Hans Miertl wurde die Leistungsschau zum 60-Jahr-Jubiläum eröffnet. Im Anschluss konnten den gesamten Nachmittag über ausgestellte Einsatzfahrzeuge wie etwa ein Schützenpanzer, ein geschütztes Mehrzweckfahrzeug oder auch ein Mannschaftstransportpanzer besichtigt werden. Vor allem die jüngsten Besucher hatten ihren Spaß bei der Besichtigung der Fahrzeuge. Da durfte ein Probesitzen in dem einen oder anderen Panzer bzw. Löschfahrzeug natürlich nicht fehlen.

Philipp, Claudio und Nikola von der Militärpolizei. Foto: BVZ, Freismuth

Für Schaulustige gab es auch eine Militärhundevorführung. Hunde des Militärhundezentrums Kaisersteinbruch konnten dabei ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Gardekompanie und MilitärmusikkapelleAbgerundet wurde das Programm am Abend mit dem Einmarsch der Gardekompanie und der Militärmusikkapelle Burgenland am Hauptplatz. Dort fand danach auch der Festakt mit Festrednern statt. Unter den Ehrengästen waren Bundesministerin für Landesverteidigung Klaudia Tanner, Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Bürgermeister der Freistadt Eisenstadt Thomas Steiner und Politiker des Eisenstädter Gemeinderates vertreten. Klaudia Tanner hebt in ihrer Festrede vor hunderten von Gästen die Wichtigkeit des österreichischen Bundesheeres hervor. In der Vergangenheit, glaubt Tanner, habe man dem Militär nicht den ausreichenden Respekt gezollt.

Erst der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine habe die Wertschätzung des Bundesheeres wieder in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft gerückt, wie Ministerin Klaudia Tanner aufzeigt: „Wir haben uns auf einer Insel der Seligen gefühlt, wir haben nicht erkannt wie viele Risiken uns bedrohen und schon gar nicht den Krieg auf unserem Kontinent kommen gesehen.“ Sie hat daher die Zuschauerinnen und Zuschauer daher aufgefordert hinter dem Bundesheer zu stehen: „Sie sorgen für unsere Sicherheit, egal in welcher Lebenslage.“

Militärkommandant Gernot Gasser, Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Bürgermeister Thomas Steiner mit jungen Rekrutinnen und Rekruten. Foto: BVZ, Freismuth

Den Gratulationen hat sich auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf angeschlossen. Sie hebt ebenso die Leistungen des burgenländischen Militärkommandos im Zuge ihrer Rede in den Vordergrund und bedankt sich für die bisher gute Zusammenarbeit: „Man kann sich immer an sie verlassen, auch bei Krisenkatastrophen, wie der Corona-Pandemie als toller Partner des Landes.“

Abgeschlossen wurde der Jubiläums-Festakt mit dem großen Österreichischen Zapfenstreich mit der Gardekompanie und der Militärmusikkapelle Burgenland. Und wer vom Jubiläum noch nicht genug haben kann: Im Rathaus ist momentan eine Fotoausstellung zum 60-Jahr-Jubiläum zu sehen.