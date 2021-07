Für die 655.000 Kinder und Jugendlichen in den westlichen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist in Ostösterreich wieder am 6. September.

Geprägt war das Schuljahr vor allem durch die erneuten Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie. Ab November gab es an den meisten Schulen keinen oder nur eingeschränkten Präsenzunterricht im Schichtbetrieb. Erst im Mai kehrten wirklich alle Schüler wieder geschlossen in die Klassenzimmer zurück. Auch die Matura wurde heuer zunächst verschoben und dann mit zahlreichen Sonderregelungen durchgeführt.