Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 18.444. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 4 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon ist eine in intensivmedizinischer Behandlung. 92 (-29) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

· Aktuell infizierte Personen: 32 (+2)

· Gesamtbestätigte Fälle: 18.444 (+2)

· Genesene Personen: 18.069 (±0)

· Todesfälle: 343 (±0)

· Verimpfte Impfdosen: 286.277 (156.946 + 129.331)

Die COVID-19-Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 156.946 Personen über das Land Burgenland erhalten, davon erhielten 129.331 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 286.277 Impfdosen verabreicht.

Sieben-Tages-Inzidenzen der burgenländischen Bezirke:

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 8,1. Die auf Basis der behördlich bestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnete Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut Koordinationsstab Coronavirus in den Bezirken:

· Eisenstadt-Stadt: 6,70

· Rust: 50,50

· Neusiedl am See: 3,33

· Eisenstadt-Umgebung: 9,09

· Mattersburg: 5,00

· Oberpullendorf: 2,70

· Oberwart: 3,70

· Güssing: 4,00

· Jennersdorf: 5,88