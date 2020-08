Der „Motor Tourismus“ ist laut Noch-Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton wieder angesprungen. Die Juni-Zahlen würden für das Burgenland einen leichten Aufwärtstrend erkennen lassen, so habe man bundesweit das geringste Nächtigungs-Minus (minus 34,1 Prozent) einfahren können: „Und das trotz Schließung der Sonnentherme und der Therme in Stegersbach, die beiden Thermen sind ja erst wieder seit Juli im Betrieb.“ Es handle sich um „keine Jubelmeldung, aber trotzdem eine Schadensbegrenzung“.

Einige Gemeinden würden sogar deutlich unter dem 34-Prozent-Schnitt liegen, betont Anton und nennt in diesem Zusammenhang Frauenkirchen, Jennersdorf, Rust, Podersdorf, Bad Tatzmannsdorf und Illmitz . Für den Juli erwartet der Tourismus-Chef„nochmals eine Steigerung der Nächtigungen“, die Umfragen bei den Betrieben seien gut, die Buchungslage für den August „schaut auch sehr gut aus.“

Größter Rückgang in der Mitte des Landes

Das gesamte erste Halbjahr 2020 betreffend, sind die Daten der Wirtschaftskammer Burgenland-Bilanz eher ernüchternd. Die Zahl der Nächtigungen im Burgenland war demnach von Jänner bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte (minus 51,4 Prozent) eingebrochen, konkret sei die Zahl der Übernachtungen von 1.328.403 (2019) auf 645.370 (2020) zurückgegangen, hieß es.

BVZ Wirtschaftskammer-Touristiker Helmut Tury und Franz Perner (v.l.): „Aus der Krise eine Chance machen.“

Regional gesehen verzeichnete demnach das Mittelburgenland das größte Minus (siehe Grafik). In prozentueller Hinsicht negativer Spitzenreiter in der Landesmitte war dabei die Festival-

Gemeinde Lockenhaus (minus 86,5 Prozent), in absoluten Zahlen fiel die Bilanz in der Region für die Thermenhochburg Lutzmannsburg am schlechtesten aus (von 125.207 Übernachtungen im ersten Halbjahr 2019 auf 51.658 im Vergleichszeitraum 2020). Dass das Gesamt-Halbjahres-Minus des Landes nicht noch drastischer ausgefallen sei, habe vor allem an den Gemeinden am Neusiedler See gelegen,

hieß es seitens der Wirtschaftskammer. Das will der Tourismus-Chef nicht ganz so stehen lassen: Für den Juni weise der Süden sogar ein geringeres Minus bei den Nächtigungen (minus 28,2 Prozent) als der Norden (minus 29,9 Prozent) auf.

WK: Fehlende Rad-App und zu wenig CoV-Tests

Um das Burgenland künftig verstärkt als Ganzjahres- und Haupturlaubs-Destination zu positionieren, müsse man aus der Krise eine Chance machen, hieß es aus der Wirtschaftskammer, es brauche etwa drei statt 16 Tourismusverbände, Kreativität beim Kultur-Tourismus oder eine Runderneuerung des Radtourismus. In Bezug auf Letzteres seien bessere Beschilderungen, mehr Labestationen und eine Radfahr-App notwendig, so Spartengeschäftsführer Franz Perner. Darauf Anton: Diese App gebe es bereits seit 2015 auf der Homepage des Burgenland Tourismus.

BVZ Burgenland Tourismus-Chef Hannes Anton: „Schaden so gering wie möglich halten.“

Kritik übte WK-Spartenobmann Helmut Tury zudem an den Covid-Testungen von Tourismusmitarbeitern, es gebe Anlaufschwierigkeiten bei der Abwicklung und Organisation der Gratis-Tests, wofür die Tourismus-Verbände zuständig seien. Eine gute und notwendige Aktion werde leider schlecht umgesetzt, räumte Anton ein, den Fehler aber auf die Tourismusverbände zu schieben sei „der falsche Weg“, die Schuld liege in einem „unübersichtlichen“, von Wirtschaftskammer und Tourismus-Ministerium entwickelten System.