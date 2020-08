Aufgrund vielseitiger Sicherheitsmaßnahmen ist in der heutigen Zeit die Anzahl der Brandbekämpfungen deutlich zurückgegangen. Dafür sind im Feuerwehrwesen neue Aufgaben hinzugekommen, welche sich vor allem um den Schutz der Bevölkerung und von Gebäuden drehen. Pro Jahr gibt es in Deutschland etwas mehr als 3,5 Millionen Feuerwehreinsätze, in Österreich sind es im Schnitt 250.000. Jedoch handelt es sich nur noch bei einem Bruchteil aller Notfälle um akute Brände und Explosionen. Inzwischen ist die Feuerwehr viel öfter als Rettungsdienst im Einsatz. Deshalb sind zahlreiche Berufsfeuerwehrmänner, sowie auch viele der freiwilligen Feuerwehrmitglieder, zugleich voll ausgebildete Rettungssanitäter. Aufgrund dessen ist neben der perfekten Organisation des Einsatzes auch die richtige Ausrüstung für einen problemlosen Ablauf verantwortlich.

Wesentliche Grundlagen für den erfolgreichen Feuerwehreinsatz

Da die Feuerwehr nicht mehr nur Brände löscht, sondern auch technische Hilfeleistungen erbringt, muss der Einsatzwagen dementsprechend ausgerüstet sein. Deshalb werden beim Bau von Feuerwehrfahrzeugen und Löschgeräten innovative Geräte sowie wegweisende Techniken implementiert. Dazu gehören neben der strapazierfähigen Drehleiter auch funktionelle Hubrettungsbühnen. Auf diese Weise können sich Feuerwehrmänner selbst schwer zu erreichenden Bereichen gut annähern. Kommunale Löschfahrzeuge sind deswegen heutzutage bereits für alle Arten von Notfällen vorbereitet, genauso wie die Feuerwehrfahrzeuge für Flughäfen und Industrieanlagen. Des Weiteren spielen auch stationäre Löschanlagen eine ausschlaggebende Rolle bei der Brandbekämpfung. Im Hinblick auf die Feuerwehrtechnik hat der Hersteller Rosenbauer ein breites Sortiment an Löschsystemen im Angebot, welche basierend auf europäischen und US-amerikanischen Normen produziert werden. Das international agierende Unternehmen mit Sitz in Österreich ist seit mehr als 150 Jahren mit großem Erfolg im Bereich der Feuerwehrausrüstung sowie der Sonderfahrzeuge tätig. Kundendienst, Refurbishment und Wartung stehen den Kunden dank eines weltweiten Servicenetzes in über 100 Ländern mit Rat und Tat zur Seite.

Den Feuerwehreinsatz optimal organisieren

Weingartner-Foto Symbolbild



Im Brand- und Katastrophenschutz ist eine professionelle Ausrüstung die Basis für jeden Einsatz. Da die Notfälle extrem variieren können, sind dafür viele verschiedene Gerätschaften erforderlich. So befreit die Feuerwehr häufig nach Verkehrsunfällen in Autowracks eingeklemmte Personen und braucht dafür potentes Werkzeug, welches speziell für Metall konzipiert ist. Des Weiteren müssen bei Hochwasser die Keller mit Tauchpumpen wieder leer gepumpt und nach starken Stürmen beschädigte Bäume beschnitten werden. Aufgrund der unterschiedlichen Aufgabengebiete muss jedes Feuerwehrfahrzeug über ein breitgefächertes Sortiment an Hilfsmitteln verfügen. Darüber hinaus ist die Schnelligkeit bei Einsätzen von großer Bedeutung, um Menschenleben zu retten und schlimme Katastrophen zu verhindern. Deswegen müssen alle Fahrzeuge inklusive der integrierten Geräte zu jedem Zeitpunkt einwandfrei funktionieren.

Leistungsstarke Ausrüstung für Notfälle

Damit Feuerwehrmänner ihr ganzes Potenzial bei jedem Einsatz entfalten können, sind sie auf eine adäquate Ausrüstung angewiesen. Dazu gehört widerstandsfähige Schutzbekleidung inklusive Einsatzhandschuhe, Feuerwehrhelme, Einsatzstiefel und Gesichtsschutz. Um im Notfall unabhängig in Bezug auf das Vorhandensein einer örtlichen Stromversorgung agieren zu können, werden Stromerzeuger gebraucht, um zum Beispiel einen Hochleistungslüfter zu betreiben. Für sehr fortgeschrittene Brände gibt es auch mobile Großlüfter im Angebot. Effektive LED-Beleuchtungssysteme beleuchten selbst dunkle Räume ohne Lichteinfall und den Standort der Feuerwehrmannschaft in der Nacht. Dank Wärmebildkameras lassen sich Brandherde zielsicher erkennen und aufspüren. Mit Hilfe des richtigen Equipments sind Feuerwehrmänner somit für viele verschiedene Feuerwehreinsätze bestens ausgerüstet.

Sponsored Article