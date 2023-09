Alles Gute, BVZ! Großes Fest zum 20-Jahr-Jubiläum

„Wo BVZ draufsteht, steckt 100 Prozent Burgenland drin“, brachte Chefredakteur Markus Stefanitsch den Anspruch auf den Punkt, den er mit seinem Team seit dem Jahr 2003, als die ersten BVZ-Ausgaben von der Druckmaschine rollten, verfolgt. Garant dafür sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Woche für Woche in den Regionen und den 171 Gemeinden des Landes bei den Menschen unterwegs sind.

Nun traf man sich anlässlich des 20-jährigen Jubiläums im Csello Oslip, um mit langjährigen Wegbegleitern und Partnern aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft auf die letzten zwei Jahrzehnte anzustoßen.

Die Bilder vom Empfang

Ganz besonders im Mittelpunkt standen natürlich die treuen Leserinnen und Leser. Drei Abonnenten, die die BVZ seit dem Neuanfang im Juli 2003 unter dem neuem Eigentümer (und sogar weit darüber hinaus) beziehen, wurde im Rahmen eines Gewinnspiels stellvertretend für die gesamte BVZ-Leserfamilie besonders gedankt.

So gewann Michael Gindl aus Neusiedl am See, Abonnent seit 1. September 1973, ein Buffet für sechs Personen vom Gasthaus Monika in Oggau, das er gemeinsam mit seinen fünf Töchtern genießen wird. Schon seit 1959 hat Franz Mahr aus Heiligenkreuz im Lafnitzal die BVZ abonniert, die er, wie er sagt, immer von vorne bis hinten liest: „I wü jo nix verpassen“, meinte er schmunzelnd. Seine Treue hat ihm zu einem Elektrofahrrad verholfen. Eher von hinten beginnt die Zeitungslektüre der sportbegeisterte dritte Gewinner, Martin Prior aus Hornstein, der seit der ersten Ausgabe der „Neuen BVZ“ im Juli 2003 Abonnent ist und sich nun über eine Kellerführung samt Weindegustation im Rotweingut Iby in Horitschon freuen darf.

Jubiläums-Gala im Csello

Sonja Planitzer und Georg Schröder, die beiden Herausgeber, und Michael Ausserer, der Geschäftsführer der NÖN-BVZ-Mediengruppe, ließen es sich dann nicht nehmen, gemeinsam mit Chefredakteur Markus Stefanitsch auch einigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der ersten Stunde mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk zu danken: Bernhard Fenz, Daniel Fenz, Heike Fenz-Bammer, Philipp Frank, Michaela Grabner, Gregor Hafner, Martin Ivansich, Elisabeth Kirchmeir, Eva-Maria Leeb, Wolfgang Millendorfer, Elisabeth Tritremmel und Richard Vogler.

Das gesamte Team freute sich auch besonders über die Glückwunsche und wertschätzenden Statements in den Bühnen-Talkrunden mit Moderatorin Kristina Buconjic, angefangen von Landeshauptmann Hans Peter Doskoszil über den neuen Landtagspräsidenten Robert Hergovich, den neuen Wirtschaftskammerpräsidenten Andi Wirth, Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner, Generalintendant Alfons Haider und den Präsidenten der Bundessportorganisatin Hans Niessl bis zu den Parteichefs Regina Petrik (Grüne), Christian Sagartz (ÖVP) und Alexander Petschnig (FPÖ) sowie die Gratulationen der vielen weiteren prominenten Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur und Gesellschaft, die im Publikum saßen. Generalvikar Michael Wüger von der Diözese Eisenstadt und Superintendent Robert Jonischkeit erteilten den Segen, und bevor es zum Buffet mit burgenländischen Schmankerln ging, gab es als humoristischen Appetizer noch einen Auftritt von Kabarettist Gerald Fleischhacker.

Gäste aus dem ganzen Land beim BVZ-Fest