"Bisher war es nicht möglich, öffentlich zum Start um 4.30 Uhr in Oggau anzureisen", sagte Michael Oberhauser vom Organisationsteam am Montag in Eisenstadt vor Journalisten.

Mit dem "Transfer-Ticket", das zum Preis von zehn Euro bei der Anmeldung zur Tour bezogen werden kann, soll sich dies ändern: Teilnehmer, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und im Besitz dieses Tickets sind, sollen am Vortag der Veranstaltung direkt vom Bahnhof Eisenstadt zu ihren Unterkünften und später zum Startpunkt in Oggau (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gebracht werden. Am Tag nach dem Event gebe es einen Transfer zurück zum Bahnhof, erläuterte Oberhauser.

Auf diese Weise würde "möglichst wenig CO2 produziert". "Wir kümmern uns dann um die gesamte Mobilität", stellte Oberhauser fest. "Alles wird serviciert, (...) wir wollen damit den öffentlichen Verkehr fördern", sagte er. Für die kommende Ausgabe der "Burgenland Extrem Tour" am 24. Jänner 2020 hätten sich bereits 1.000 Personen angemeldet. "Wir wissen nicht, wie das Angebot aufgenommen wird, wollen es aber auch ausweiten", gab sich Oberhauser optimistisch.

"Burgenland Extrem" habe schon immer Umwelt- und Klimaschutz gefördert, habe sich über die Jahre "außergewöhnlich positiv entwickelt" und belebe die Region, stellte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) fest. An der vergangenen Ausgabe nahmen laut Angaben der Veranstalter rund 5.000 Menschen teil.

Das Transfer-Ticket sei "eine hervorragende Initiative", sagte Dorner, der selbst schon einmal als Teilnehmer am Start war: "Es ist zwar anstrengend, aber es ist ein unglaublich schönes Erlebnis, daran teilzunehmen."

Die ÖBB hätten neben dem Transfer-Ticket auch das Sparschienenkontingent für weite Anreisen erhöht, berichtete Michael Elsner, ÖBB-Regionalmanager für die Ostregion. Für Schüler und Pensionisten, die an der Veranstaltung teilnehmen wollen, sollen zudem die Zugintervalle zum jeweiligen Startpunkt verkürzt werden. Sollte das Projekt erfolgreich sein, könne es laut Elsner als Pilotprojekt für andere Veranstaltungen dienen.