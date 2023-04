Krebshilfe Burgenland: Benefizkonzert & Vorsorge-Aufruf zum Jubiläum

Werbung

Im Kleinen und mit viel Engagement begann 1993 der Einsatz, und heute wird mit einem großen Team auf vielen Ebenen geholfen. Das Engagement der vielen Ehrenamtlichen, der Therapeutinnen und Therapeuten, Ärztinnen und Ärzte ist gleich geblieben. Zum 30-jährigen Bestehen dankt die Krebshilfe Burgenland vor allem auch ihren Unterstützern.

„Wir helfen, wieder ins Leben zurückzufinden und mit einer Diagnose zurechtzukommen“, fasst Präsidentin Michaela Klein die Kernaufgabe der Krebshilfe zusammen. Vor drei Jahrzehnten mussten Familien mit einer Erkrankung zumeist noch „im Verborgenen“ klarkommen, erinnert sich Klein, jetzt gibt es viele Therapiemöglichkeiten und konkrete Hilfe für Betroffene.

Umso wichtiger sei es, die zahlreichen Vorsorge-Angebote in Anspruch zu nehmen, appellierten Präsidentin Klein und Geschäftsführerin Andrea Konrath. Gerade das Burgenland sei in Sachen Vorsorge in den vergangenen Jahrzehnten zum Österreich-Meister und darüber hinaus geworden. Die Teilnahmerate soll aber bei den zahlreichen Angeboten noch erhöht werden. Das Motto ist klar: „Vorsorge wirkt und rettet Leben!“

Foto: Wolfgang Millendorfer

Hoffnungsbrief und die Kraft der Musik

Zum 30-jährigen Jubiläum hat man sich bei der Krebshilfe Burgenland auch etwas Besonderes einfallen lassen: Mit der „Hoffnungsbrief“-Kampagne werden nicht nur Spenden gesammelt, sondern auch Worte, die stark machen und eben Hoffnung geben - alle Infos dazu unter www.hoffnungsbrief.at

Als Gast im ORF-Landesstudio präsentierten die Vertreterinnen der Krebshilfe Burgenland nun auch das große Event zum 30. Jubiläum: das Benefizkonzert im Kulturzentrum Güssing. Arzt und Kabarettist Kurt Resetarits gab mit Musicalstar Maya Hakvoort einen Ausblick aufs Programm, Chefredakteur Walter Schneeberger auf den Vorsorge-Schwerpunkt im ORF Burgenland (ab 11. April).

Gewinnspiel: Mit der BVZ zum Benefizkonzert

Die BVZ verlost Karten für das Benefizkonzert am 16. April (16 Uhr) im Kulturzentrum Güssing. Teilnahme per Mail an gewinnspiel@bvz.at, Kennwort „Krebshilfe“, Einsendeschluss am 10. April.

Mit dabei beim Benefizonzert: Sängerin Maya Hakvoort, Musicaldarsteller Florian Resetarits und Opernsängerin Martha Jane Howe, Kabarett mit Kurt Resetarits und Kammersänger Josef Forstner, die Musical-Kids aus Güssing und das Ensemble Stinjačko Kolo.

Infos, Konzert-Karten und Spenden auch online unter www.krebshilfe-bgld.at